Букмекеры отдают предпочтение Садыхову в бою с Борщевым на UFC 295

Россиянин Вячеслав Борщев проведет поединок с азербайджанцем Назимом Садыховым в рамках предварительного карда в легком весе (до 70,3 кг) на UFC 295. Турнир по смешанным единоборствам пройдет в ночь на воскресенье, 12 ноября, в Нью-Йорке. Начало боя — после 04:00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояний. Правами на трансляции турниров UFC в России владеет холдинг «Матч». Канал «Матч Боец» начнет прямой эфир боев UFC 295 с прелимов в 2.30 по московскому времени.

Букмекеры считают Садыхова фаворитом этого противостояния. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.71. Шансы Борщева оценили на 2.11.

На счету 29-летнего Садыхова девять побед и одно поражение. В активе 31-летнего Борщева семь побед и три поражения.

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