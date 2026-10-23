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Ян проведет пятый бой в Абу-Даби — дважды он уже выигрывал там титулы UFC

Антон Роговский

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в пятый раз выступит в Абу-Даби, где завоевывал чемпионские пояса.

Как отмечает официальный сайт UFC, предстоящий бой с Мерабом Двалишвили станет для россиянина пятым выступлением в столице ОАЭ. Из четырех предыдущих поединков в Абу-Даби Ян выиграл три.

Первое выступление состоялось в июле 2020 года на UFC 251. Тогда Ян остановил Жозе Альдо в пятом раунде и стал обладателем вакантного чемпионского пояса в легчайшем весе. В октябре 2021 года на UFC 267 россиянин победил Кори Сэндхэгена единогласным решением и завоевал временный титул.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Третьим боем в Абу-Даби стало противостояние с Шоном О'Мэлли на UFC 280 в октябре 2022 года. Ян уступил американцу раздельным решением судей. Четвертый раз россиянин выступил в этом городе в июле 2025-го и победил Маркуса Макги единогласным решением судей.

На UFC 333 24 октября Ян будет защищать действующий чемпионский пояс против Двалишвили. Это третья встреча соперников. В марте 2023 года победу одержал грузинский боец, а в декабре 2025-го Ян взял реванш и вернул себе титул.

Главным событием турнира на «Этихад Арене» станет бой Александра Волкановски и Мовсара Евлоева за пояс полулегкого веса. Основной кард начнется в 21.00 мск.

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