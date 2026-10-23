Хабиб Нурмагомедов обратился к Евлоеву перед титульным боем с Волкановски: «Только вперед, брат»

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Мовсару Евлоеву перед его поединком за титул с австралийцем Александром Волкановски.

Бой Евлоева и Волкановски станет главным событием турнира UFC 333, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Очень надеюсь, что этот человек завтра обрадует. Холодная голова и только вперед, брат», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Непобежденный 32-летний россиянин проведет первый бой за чемпионский пояс UFC в карьере. На его счету 20 побед и ни одного поражения в профессиональных ММА. Прошлый поединок Евлоев провел 21 марта 2026 года. Он победил англичанина Лерона Мерфи раздельным решением судей.

У 38-летнего Волкановски 28 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.

23 октября соперники провели финальную битву взглядов.

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