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Ян — Двалишвили: прямая трансляция боя, смотреть онлайн

Петр Ян — Мераб Двалишвили 3: прямая трансляция титульного боя UFC 333

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили и Петр Ян.
Фото Getty Images

В субботу, 24 октября, российский боец Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили в третьем поединке за титул UFC в легчайшей весовой категории. Бой станет соглавным событием турнира UFC 333 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Основной кард соревнований начался в 21.00 по московскому времени. По предварительному расписанию выход Яна и Двалишвили в октагон ожидается около 22.55 мск. Точное время зависит от продолжительности предыдущих боев.

В России поединок покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Трансляция турнира на канале началась в 19.00 мск. Смотреть встречу также можно на телеканале «Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru с учетом условий доступа, а также на платформе UFC Fight Pass по платной подписке.

Ян и Двалишвили встретятся в третий раз. В марте 2023 года победу единогласным решением судей одержал грузинский спортсмен. В декабре 2025-го россиянин взял реванш на UFC 323 и вернул себе чемпионский пояс. Перед третьим противостоянием счет личных встреч составляет 1-1.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Ян имеет профессиональный рекорд 20 побед и пять поражений. Семь раз россиянин побеждал нокаутами и один раз — приемом. В последнем поединке он выиграл у Двалишвили единогласным решением судей.

На счету Двалишвили 21 победа и пять поражений. Грузинский спортсмен трижды выигрывал нокаутами и дважды — приемами. В предыдущем бою он потерпел поражение от Яна и лишился чемпионского титула.

За ключевыми событиями третьего боя Яна и Двалишвили, итоговым результатом и статистикой можно следить в матч-центре ММА «СЭ».

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

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