Кавана нокаутировал Темирова в бою на турнире UFC 333

Британский боец ММА Лонэ Кавана победил представителя Узбекистана Рамазана Темирова в поединке в наилегчайшем весе на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Кавана нокаутировал Темирова в первом раунде. Узбекский боец впервые проиграл нокаутом в профессиональных ММА.

26-летний Кавана одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Главным событием вечера на UFC 333 станет бой Александра Волкановски и Мовсара Евлоева. На кону будет титул UFC в полулегком весе.

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