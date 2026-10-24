Молдавский назвал закономерной победу Волкова над Куниевым: «Первый и третий отрезки Саша забрал»



Российский боец ММА Валентин Молдавский в комментарии «СЭ» оценил победу Александра Волкова над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27). Бой состоялся в 38-й день рождения Александра.

«Закономерное решение. Первый и третий отрезки Саша забрал. Во втором, мне показалось, Ризван был лучше, нанес больше урона. Саша работал в своей манере, не дал Ризвану подключить борьбу, грамотно защищался и немного перестрелял его. И в концовке третьего раунда контроль был с его стороны», — сказал Молдавский «СЭ».

Волков одержал третью победу подряд и седьмую в восьми последних боях в UFC, всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА (15-5 в UFC). У 34-летнего Куниева — 14 побед при 4 поражениях, 1 ничьей и еще одном признанном несостоявшимся поединке.