Боец UFC Волков о возможном завершении карьеры в 2025 году: «Не тренировался, обсудил решение с семьей»

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что был близок к завершению карьеры после второго поражения от француза Сирила Гана.

Россиянин проиграл французу раздельным решением судей 7 декабря 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Были периоды внутренней фрустрации, когда я был близок к тому, чтобы завершить карьеру. Даже делал перерыв, не тренировался больше четырех месяцев, и уже было такое внутреннее решение. Когда это было? После второго боя с Ганом... Не тренировался больше четырех месяцев. И я уже обсудил это решение с семьей, с родными, поговорил с женой, с менеджером. То есть прямо выявил такое желание в себе... Вернулся. Как ни в чем не бывало», — сказал Волков в интервью Red Corner MMA.

24 октября россиянин проведет поединок со своим соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Главным событием вечера станет титульный бой австралийца Александра Волкановски с россиянином Мовсаром Евлоевым. В со-главном поединке турнира встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили.

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