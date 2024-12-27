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Сегодня, 19:15

Вартанян назвал слабую сторону Махачева

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал «СЭ» о слабых сторонах Ислама Махачева. Вартанян помогает готовиться Арману Царукяну, которому предстоят провести бой с Махачевым за чемпионский пояс UFC.

«Не видно новых техник, — сказал Вартанян «СЭ». — Раньше он работал более разнообразно, делал зацепы, зашагивания, а сейчас он только клинчует. Это говорит о том, что он не хочет больше тратить энергию, он уверен в себе, и это является его слабой стороной. Колени? Да, стал лучше работать, но ты же не будешь все время коленями работать. От коленей легко защищаться, пододвигать таз к сопернику, руку забирать внутрь. Тут ничего сложного, это быстро все отрабатывается».

Поединок Махачева и Царукяна состоится 18 января на турнире UFC 311. В первом поединке в 2019 году Махачев победил единогласным решением судей.

UFC 311
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
UFC
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