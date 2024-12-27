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Сегодня, 11:58

UFC подтвердил продажу прав на трансляцию турниров телеканалу «Матч ТВ»

Руслан Минаев
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UFC подписал трехлетнее соглашение о трансляциях турниров организации с телеканалом «Матч ТВ».

«Мы довольны сотрудничеством, так как видим двухзначный рост популярности ММА в России. Планируем развивать партнерство в области совместного производства, дистрибуции и монетизации контента. Соглашение подписано на три года», — цитирует ТАСС источник в UFC.

По данным ТАСС, сумма сделки может составить около 20 миллионов долларов.

Источник: ТАСС
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