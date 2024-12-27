UFC подтвердил продажу прав на трансляцию турниров телеканалу «Матч ТВ»

UFC подписал трехлетнее соглашение о трансляциях турниров организации с телеканалом «Матч ТВ».

«Мы довольны сотрудничеством, так как видим двухзначный рост популярности ММА в России. Планируем развивать партнерство в области совместного производства, дистрибуции и монетизации контента. Соглашение подписано на три года», — цитирует ТАСС источник в UFC.

По данным ТАСС, сумма сделки может составить около 20 миллионов долларов.