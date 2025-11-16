Бокс/ММА
Сегодня, 00:15

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: трансляция боя UFC 322 начнется сегодня после 7 мск

Валентина Шевченко проведет бой против Вэйли Чжан на UFC 322 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентина Шевченко.
Фото Getty Images

Валентина Шевченко проведет защиту титула в наилегчайшем весе против Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Титульный бой начнется ориентировочно в 7.30 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Шевченко — Чжан

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно также следить в разделе UFC и матч-центре ММА нашего сайта.

Полностью турнир с 2.00 по московскому времени показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). С 4.00 мск трансляция также доступна на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального канала).

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

37-летняя Шевченко в профессиональной карьере в ММА оформила рекорд 25-4-1, боец из Киргизии дважды завоевывала пояс UFC в наилегчайшем весе и в общей сложности провела восемь успешных защит. Рекорд 36-летней Чжан — 26-3, китаянка — двукратная чемпионка в минимальном весе.

Валентина Шевченко (MMA)
Вэйли Чжан
UFC
UFC
