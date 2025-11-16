Валентина Шевченко проведет защиту титула в наилегчайшем весе против Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Титульный бой начнется ориентировочно в 7.30 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Шевченко — Чжан

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно также следить в разделе UFC и матч-центре ММА нашего сайта.

Полностью турнир с 2.00 по московскому времени показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). С 4.00 мск трансляция также доступна на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального канала).

37-летняя Шевченко в профессиональной карьере в ММА оформила рекорд 25-4-1, боец из Киргизии дважды завоевывала пояс UFC в наилегчайшем весе и в общей сложности провела восемь успешных защит. Рекорд 36-летней Чжан — 26-3, китаянка — двукратная чемпионка в минимальном весе.