Хабиб Нурмагомедов о бое Махачева и Маддалены: «Будем творить историю на «Мэдисон-сквер-гарден»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, проезжая мимо «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В ночь на 16 ноября арена примет турнир UFC 322, в главном бою которого Ислам Махачев оспорит титул в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой.

«Сегодня вечером мы здесь будем творить историю, на арене «Мэдисон-сквер-гарден», — сказал Хабиб.

Махачев провел 28 боев в ММА — 27 побед и 1 поражение. На счету Маддалены — 18 побед при 2 поражениях.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев