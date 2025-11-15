Бокс/ММА
15 ноября, 23:41

Хабиб Нурмагомедов о бое Махачева и Маддалены: «Будем творить историю на «Мэдисон-сквер-гарден»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, проезжая мимо «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

В ночь на 16 ноября арена примет турнир UFC 322, в главном бою которого Ислам Махачев оспорит титул в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой.

«Сегодня вечером мы здесь будем творить историю, на арене «Мэдисон-сквер-гарден», — сказал Хабиб.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Махачев провел 28 боев в ММА — 27 побед и 1 поражение. На счету Маддалены — 18 побед при 2 поражениях.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

