Сегодня, 00:30

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: трансляция боя UFC 322 начнется сегодня после 7.30 мск

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена проведут титульный бой в полусреднем весе на UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Россиянин Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена из Австралии проведут титульный бой в полусреднем весе на UFC 322 в ночь на 16 ноября. Шоу пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Главный бой вечера начнется ориентировочно в 8.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА нашего сайта.

Главный бой UFC 322 покажут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Профессиональный рекорд 34-летнего Махачева — 27-1. В последнем бою, который состоялся 18 января 2025-го на UFC 311, Ислам победил Ренато Мойкано сабмишном (удушение Брабо) и в четвертый раз защитил пояс в легком весе, после чего принял решение подняться в дивизион выше.

На счету 29-летнего Деллы Маддалены рекорд в ММА — 17-2. Предыдущий бой австралиец провел 10 мая этого года на UFC 315, победил Белала Мухаммада единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в полусреднем весе.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
