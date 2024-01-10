Немков отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Гейджи: «Это будет хороший бой»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое между Исламом Махачевым и Джастином Гейджи, который состоится в июне.

«Ислам и Джастин дерутся на высоком уровне. Махачев чемпион, а Гейджи топовый боец. Это будет хороший бой», — сказал Немков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.