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Сегодня, 16:28

Гаджиев считает, что бой Махачева с Эдвардсом был бы логичным продолжением карьеры Ислама

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость, что в ноябре чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев встретится с победителем боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном.

«В матче между Царукяном и Оливейрой развязка может быть непредсказуемой. Но Ислам выигрывал у обоих. И выиграет еще раз, случись реванш. Самым логичным продолжением карьеры для Махачева будет попытка выиграть пояс в весовой категории до 77, в бою с английским бойцом Леоном Эдвардсом», — сказал Гаджиев «СЭ».

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Леон Эдвардс
Чарльз Оливейра
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