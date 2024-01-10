Анкалаев: «Хочу снести голову Уокеру. Он встал на моем пути, надо его убрать»

Боец UFC Магомед Анкалаев рассказал о предстоящем поединке против Джонни Уокера.

«В первом бою я был очень зол, потому что у меня был долгий простой. Я хотел драться. Почти целый год — восемь месяцев у меня не было боя, сколько бы ни просил. И он согласился, и получилось так, что за три минуты бой закончился, и «несостоявшимся» его сделали. Поэтому были эмоции, был зол. Но как бывает: время проходит, и ты понимаешь — это жизнь, так суждено, такое случается. Сейчас у меня к нему ничего личного нет, только спортивный интерес. Он встал на моем пути. Мне нужно его убрать, и все. В общем, ничего личного к нему нету, но реально я тоже хочу снести ему голову, так как он задержал мой путь. Можно сказать, он мне сделал помеху», — приводит слова Анкалаева Sport24.

Реванш между Уокером и Анкалаевым пройдет в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе. Первый бой был признан несостоявшимся после нелегального удара со стороны Анкалаева.