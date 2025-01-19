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Сегодня, 11:40

Малютин о поражении Нурмагомедова от Двалишвили: «Если Умар в следующий раз попадет на Мераба, то заберет пояс»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Очень обидное поражение Умара. Он трудяга, пахарь, живет в зале. Я говорил перед боем, что по отдельным аспектам борьбы Умар сильнее Двалишвили, кроме физического. Мерабу в этом плане был сильнее. Умар не справил, он эмоционально немножечко устал. Это его первый титульный бой. Умар много защищался, но обороняющая команда не забивает голы. Если бы он смелее пошел в бой с Мерабом, то деклассировал его. Но получилось так, что Нурмагомедов оборонялся, а Двалишвили был активен и шел вперед. Мне кажется, что если Умар в следующий раз попадет на Мераба, то заберет пояс», — сказал Малютин «СЭ».

29-летний спортсмен на турнире UFC 311 единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке. 34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе.

Теперь у Умара 18 побед и 1 поражение в карьере и 6 побед и 1 поражение — в UFC. На счету Двалишвили 19 побед в карьере при 4 поражениях.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Умар Нурмагомедов после объявления решения. Двалишвили переиграл брата Хабиба. Умар потерпел первое поражение и остался без титула

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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