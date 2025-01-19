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Сегодня, 11:46

Махачев заявил, что готов подраться с Дю Плесси за чемпионство в среднем весе

Сергей Ярошенко
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Российский боец Ислам Махачев заявил, что готов подраться с Дрикусом Дю Плесси.

«Да, я могу стать чемпионом в трех весах. Просто дайте мне шанс. Я подерусь с Дю Плесси, дайте шанс. Клянусь, если Дана пришлет контракт, я подерусь с ним», — сказал Махачев после боя на турнире UFC 311.

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси защитил титул чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 305, победив удушающим новозеландца Исраэля Адесанью.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Дрикус Дю Плесси
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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