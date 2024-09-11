Умар Нурмагомедов может провести бой за титул UFC в начале 2025 года

Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов может провести титульный бой в UFC в начале 2025 года.

«Умар является официальным претендентом. Его бой за титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории может состояться уже в начале 2025 года. Он будет находиться на арене во время боя О'Мэлли — Двалишвили. Умар провел встречи в офисе UFC, где его заверили в том, что он проведет следующий бой за титул», — приводит ТАСС слова представителя команды Нурмагомедова.

28-летний Нурмагомедов выиграл каждый из своих 18 поединков в ММА. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), уроженец Дагестана победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.