UFC 306: где смотреть трансляцию боев турнира 15 сентября

Турнир UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября. Вечер ММА состоится на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предварительный кард начнется в 2.30 по московскому времени, основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии вечера Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили подерутся за титул в легчайшей весовой категории. В соглавном поединке состоится титульный бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляцию UFC 306 в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass по подписке. Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта