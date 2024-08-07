Умар Нурмагомедов поднялся на 5 позиций! Обновленный рейтинг лучших бойцов России

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов после победы над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей в главном бою турнира UFC on ABC 7 поднялся на пять строчек в ежемесячном рейтинге лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.

Теперь Нурмагомедов занимает шестое место, он обошел Анатолия Малыхина, Петра Яна, Сергея Павловича, Мовсара Евлоева и Усмана Нурмагомедова.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 622 (583 балла + 39 упоминаний в анкетах)

2. Вадим Немков — 549 (510 + 39)

3. Арман Царукян — 491 (453 + 38).

4. Магомед Анкалаев — 486 (448 + 38).

5. Александр Волков — 480 (441 + 39).

6. Умар Нурмагомедов — 368 (331 + 37).

7. Анатолий Малыхин — 346 (310 + 36).

8. Петр Ян — 287 (252 + 35).

9. Сергей Павлович — 262 (230 + 32).

10. Мовсар Евлоев — 254 (221 + 33).

11. Усман Нурмагомедов — 229 (198 + 31).

12. Александр Шаблий — 117 (97 + 20).

13. Магомедрасул Гасанов — 113 (97 + 16).

14. Шамиль Мусаев — 112 (92 + 20).

15. Эдуард Вартанян — 74 (61 + 13).

Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в топ-15:

Шарабутдин Магомедов — 66 (50 + 16).

Альберт Туменов — 56 (44 + 12).

Рамазан Курамагомедов — 55 (44 + 11)

Никита Крылов — 47 (37 + 10).

Магомед Магомедкеримов — 45 (35 + 10).

Муслим Магомедов — 34 (28 + 6).

Магомед Умалатов — 31 (22 + 9).

Евгений Гончаров — 26 (20 + 6).

Денис Гольцов — 24 (18 + 6).

Роман Копылов — 24 (19 + 5).

Азамат Мурзаканов — 22 (14 + 8).

Ислам Омаров — 15 (13 + 2).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 13 (11 + 2).

Олег Попов — 12 (9 + 3).

Ринат Фахретдинов — 7 (5 + 2).

Александр Сарнавский — 6 (4 + 2).

Валентин Молдавский — 6 (5 + 1).

Анатолий Токов — 5 (4 + 1).

Али Багов — 4 (3 + 1).

Александр Грозин — 4 (3 + 1).

Андрей Корешков — 3 (2 + 1).

Александр Шлеменко — 3 (2 + 1).

Икрам Алискеров — 2 (1 + 1).

Борис Медведев — 2 (1 + 1).