Умар Нурмагомедов поднялся на 5 позиций! Обновленный рейтинг лучших бойцов России
Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов после победы над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей в главном бою турнира UFC on ABC 7 поднялся на пять строчек в ежемесячном рейтинге лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.
Теперь Нурмагомедов занимает шестое место, он обошел Анатолия Малыхина, Петра Яна, Сергея Павловича, Мовсара Евлоева и Усмана Нурмагомедова.
Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно.
Топ-15:
1. Ислам Махачев — 622 (583 балла + 39 упоминаний в анкетах)
2. Вадим Немков — 549 (510 + 39)
3. Арман Царукян — 491 (453 + 38).
4. Магомед Анкалаев — 486 (448 + 38).
5. Александр Волков — 480 (441 + 39).
6. Умар Нурмагомедов — 368 (331 + 37).
7. Анатолий Малыхин — 346 (310 + 36).
8. Петр Ян — 287 (252 + 35).
9. Сергей Павлович — 262 (230 + 32).
10. Мовсар Евлоев — 254 (221 + 33).
11. Усман Нурмагомедов — 229 (198 + 31).
12. Александр Шаблий — 117 (97 + 20).
13. Магомедрасул Гасанов — 113 (97 + 16).
14. Шамиль Мусаев — 112 (92 + 20).
15. Эдуард Вартанян — 74 (61 + 13).
Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в топ-15:
Шарабутдин Магомедов — 66 (50 + 16).
Альберт Туменов — 56 (44 + 12).
Рамазан Курамагомедов — 55 (44 + 11)
Никита Крылов — 47 (37 + 10).
Магомед Магомедкеримов — 45 (35 + 10).
Муслим Магомедов — 34 (28 + 6).
Магомед Умалатов — 31 (22 + 9).
Евгений Гончаров — 26 (20 + 6).
Денис Гольцов — 24 (18 + 6).
Роман Копылов — 24 (19 + 5).
Азамат Мурзаканов — 22 (14 + 8).
Ислам Омаров — 15 (13 + 2).
Абдул-Азиз Абдулвахабов — 13 (11 + 2).
Олег Попов — 12 (9 + 3).
Ринат Фахретдинов — 7 (5 + 2).
Александр Сарнавский — 6 (4 + 2).
Валентин Молдавский — 6 (5 + 1).
Анатолий Токов — 5 (4 + 1).
Али Багов — 4 (3 + 1).
Александр Грозин — 4 (3 + 1).
Андрей Корешков — 3 (2 + 1).
Александр Шлеменко — 3 (2 + 1).
Икрам Алискеров — 2 (1 + 1).
Борис Медведев — 2 (1 + 1).