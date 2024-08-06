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Двалишвили: «В UFC продвигают Умара только потому, что он брат Хабиба»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) считает, что Умара Нурмагомедова (18-0) незаслуженно продвигают в рейтинге.

«В UFC продвигают его, он не заслуживает этого. Да, он хороший боец, но он никого не побил. Он на 10-й строчке рейтинга, сейчас он дрался с парнем на второй строчке. Его продвигают, потому что он двоюродный брат Хабиба. Он хороший боец, я уважаю его, но UFC продвигают О’Мэлли и Умара, и это разбивает мне сердце.

Еще две недели назад я не был уверен, что получу титульный бой. Когда я победил Жозе Альдо, я не дрался за титул, когда я победил Петра Яна, я не дрался за титул, когда я побил Генри Сехудо, я не дрался за титул. Удачи Умару, он хороший боец, но посмотрим. Он хороший боец, но его продвигают. Это нечестно. Я побил 7-8 бойцов из топа рейтинга, прежде чем оказался здесь», — сказал Двалишвили на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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