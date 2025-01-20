Нурмагомедов показал состояние своей руки спустя сутки после боя c Двалишвили

Российский боец Умар Нурмагомедов показал состояние своей руки спустя сутки после боя против Двалишвили.

Нурмагомедов на турнире UFC 311 единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке. Это было первое поражение бойца в карьере. 34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе.

В интервью после поединка 29-летний российский боец признался, что не мог наносить удары, так как в первом раунде сломал руку.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.