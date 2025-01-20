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Сегодня, 11:36

Тренер Жумагулова — о его возможном возвращении в UFC: «Ничего доказывать не нужно»

Сергей Ярошенко
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Айбек Шокпутов, тренер казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова, поделился мнением о желании спортсмена вернуться в UFC.

«Нужно ли (возвращаться)? Думаю, не то, что «нужно или не нужно». Я считаю, что в UFC он, наверное, недореализовался. Он сам такого же мнения. Это общее мнение. В плане формы, в плане тренировки он ещё в хорошем состоянии, хорошо двигается, имеет хороший темп в бою. Так что, я думаю, здесь у него проблем нет. Не знаю, конечно, как будет в будущем, но сейчас, в принципе, у него все хорошо, следит за диетой. Я думаю, если будет такая возможность, то ему надо вернуться. И доказывать там никому ничего не нужно — это мировая лига. Драться в ней — это уже показатель», — цитирует Шокпутова Legalbet.kz.

Жумагулов 36 лет. Он выступал в UFC с 2020 по 2023 год, на его счету одна победа в семи поединках. Он является первым казахстанем, проводившим поединки в промоушне.

Источник: Legalbet.kz
Жалгас Жумагулов
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