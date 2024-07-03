UFC Эдвардс — Мухаммад: дата проведения турнира и бои главного карда UFC 304

Турнир UFC 304 пройдет в ночь на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Вечер ММА возглавит титульное противостояние в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою Том Аспиналл будет защищать временный пояс в тяжелом весе в реванше против Кертиса Блейдса.

Время начала турнира в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск.

Главный поединок турнира, в котором Леон Эдвардс сразится с Белалом Мухаммадом начнется не раньше 07:00 по московскому времени. На турнире выступят 28 бойцов из США, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Грузии, Литвы, Польши, Уэльса и Португалии. Девять участников ивента входят в топ-15 своих дивизионов.

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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