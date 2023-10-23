UFC: когда следующий номерной турнир в 2023 году

В ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). В главном бою вечера встретятся Джон Джонс и Стипе Миочич. Поединок пройдет за титул чемпиона UFC. Ранние прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени, прелимы — в 04.00. Основной кард запланирован на 06.00 мск.

Основной кард UFC 295:

Джон Джонс — Стипе Миочич

Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Пэт Сабатини — Диего Лопес

Джессика Андрадэ — Маккензи Дерн

Трансляцию турнира в полном объеме смотрите на телеканале «Матч Боец!», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также в прямом эфире следить за боями можно с помощью официального приложения UFC Fight Pass.

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