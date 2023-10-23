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Сегодня, 17:00

UFC: когда следующий номерной турнир в 2023 году

UFC 295 состоится в Нью-Йорке (США) 12 ноября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джон Джонс.
Фото Global Look Press

В ночь на 12 ноября состоится турнир UFC 295 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). В главном бою вечера встретятся Джон Джонс и Стипе Миочич. Поединок пройдет за титул чемпиона UFC. Ранние прелимы стартуют в 02.00 по московскому времени, прелимы — в 04.00. Основной кард запланирован на 06.00 мск.

Основной кард UFC 295:

  • Джон Джонс — Стипе Миочич

  • Иржи Прохазка — Алекс Перейра

  • Пэт Сабатини — Диего Лопес

  • Джессика Андрадэ — Маккензи Дерн

Трансляцию турнира в полном объеме смотрите на телеканале «Матч Боец!», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также в прямом эфире следить за боями можно с помощью официального приложения UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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