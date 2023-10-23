UFC: когда следующий турнир в 2023 году

UFC Fight Night 231 состоится в Сан-Паулу (Бразилия) в ночь на 5 ноября. Турнир пройдет на арене Ibirapuera Gymnasium. В главном событии вечера встретятся два тяжеловеса — Деррик Льюис и Жаилтон Алмейда. Прелимы начнутся в 01.00 по московскому времени, а основной кард запланирован на 04.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 231

Тяжелый вес: Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис

Полусредний вес: Габриэль Бонфим — Николас Долби

Тяжелый вес: Родриго Насцименто — Донтейл Мейс

Средний вес: Кайо Борральо — Абусупиян Магомедов

Средний вес: Родольфо Виейра — Армен Петросян

Легкий вес: Исмаэль Бонфим — Винс Пичел

В предварительном карде также состоится бой российского бойца Рината Фахретдинова против бразильца Элизеу Залески.

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