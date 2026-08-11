Гэрри назвал соперников сильнее Махачева: «Они представляют реальную угрозу»

Претендент на титул чемпиона UFC Иэн Гэрри считает своих бывших соперников сильнее оппонентов действующего обладателя титула Ислама Махачева.

По мнению ирландца, в некоторых аспектах его соперники превосходят и самого чемпиона.

«Посмотрите, с кем я дрался, — это Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов, Карлос Пратес, Майкл Пейдж. Эти четверо — одни из самых хитрых бойцов на планете, в чем-то сильнее Махачева. Они представляют реальную угрозу. А если взглянуть на соперников Ислама, то это Делла Маддалена, Ренато Мойкано, Дастин Порье и Волкановски. Пусть Волкановски и Дастин Порье — это легенды, но они не так опасны, как те, с кем дрался я. К тому же мои оппоненты были крупнее и выше ростом», — приводит слова Гэрри Sherdog.

Гэрри в профессиональных ММА в 18 поединках одержал 17 побед. Также у него 1 поражение. У 34-летнего Махачева в 29 боях 28 побед, 1 встречу он проиграл. В ночь на 16 августа россиянин будет защищать титул в полусреднем весе на турнире UFC 330. Его поединок с Гэрри состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).