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11 августа, 10:19

Хабиб Нурмагомедов заявил, что потерял несколько спонсоров из-за публичной поддержки Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что терял спонсорские контракты из-за публичных высказываний о ситуации в Палестине.

По словам Нурмагомедова, некоторые компании прекращают сотрудничество со спортсменами, которые публикуют материалы о Палестине в социальных сетях, даже если те прямо не выражают поддержку одной из сторон. Такая ситуация, по его словам, затрагивала также Ислама Махачева и Усмана Нурмагомедова.

«90 процентов людей знают, что политика Израиля в отношении народа Палестины — это геноцид. Величайшая ответственность — хотя бы рассказать об этом людям. Хорошо, может быть, вы ничего не можете сделать, но просто не молчите. Я скажу это с точки зрения спортсмена. Можете себе представить, когда вы делаете пост об этом, вы теряете контракты, вы теряете спонсорство. Многие спонсоры не хотят работать с некоторыми спортсменами, которые поддерживают Палестину. Забудьте о поддержке, они расторгают контракты. Думаете, со мной такого не случалось? Или с Исламом Махачевым или Усманом Нурмагомедовым? С нами тоже такое случалось. Мы тоже потеряли много денег. Но по сравнению с человеческой жизнью деньги — ничто», — сказал Нурмагомедов на встрече с болельщиками в США.

В октябре 2023 года Нурмагомедов публично поддержал Палестину, опубликовав пост с флагом страны, красным сердцем и изображением поднятых ладоней, а также видео с выдержками из Корана.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он провел 29 боев в UFC и одержал 29 побед. Бывший спортсмен является членом Зала славы организации.

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Хабиб Нурмагомедов
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