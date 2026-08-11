Порье о Махачеве: «Он зачистил все весовые категории, вот что значит быть лучшим бойцом UFC»

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории американец Дастин Порье объяснил, почему россиянина Ислама Махачева можно назвать лучшим бойцом организации.

«Серия Ислама выглядит впечатляюще потому, что он зачистил все весовые категории. Он победил лучшего в полулегком весе, затем зачистил легкий вес, а после поднялся в полусредний вес и отобрал титул UFC у чемпиона из этой категории. Вот что значит быть лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Порье UFC on Paramount.

В ночь с 15 на 16 августа россиянин проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и 1 поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при 1 поражении.