Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Основная информация о титульном бое UFC 330 .

Главное событие турнира UFC 330 — титульный поединок в полусреднем весе, в котором сойдутся действующий чемпион организации Ислам Махачев (Россия) и претендент Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия). Для Махачева, представляющего Дагестан, предстоящий бой станет дебютной защитой чемпионского пояса в этой весовой категории. Для Гэрри поединок станет первой в профессиональной карьере попыткой завоевать титул в полусреднем весе.

Дата и место турнира UFC 330 с боем Махачев — Гэрри

Турнир UFC 330 пройдет в ночь с 15 на 16 августа в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Главным событием вечера станет поединок между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри.

Расписание основных событий перед UFC 330

В рамках подготовки к турниру UFC 330 участников, включая Ислама Махачева и Иэна Гэрри, ждет традиционная бойцовская неделя — с медиаактивностью, тренировками и процедурами взвешивания.

Расписание ключевых мероприятий:

12-13 августа — медиадень, пресс-конференция и открытые тренировки;

14 августа — официальное взвешивание всех бойцов турнира UFC 330 и заключительная «битва взглядов» между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри.

Ислам Махачев и Иэн Мачадо Гэрри. Фото Скриншот видео с пресс-конференции.

Пресс-конференция Ислама Махачева и Иэна Гэрри

Пресс-конференция перед титульным боем UFC 330 Махачев — Гэрри прошла в Филадельфии в ночь с 13 на 14 августа. Россиянина зрители встретили бурными овациями, а в адрес ирландца раздался громкий свист.

Иэн Мачадо Гэрри сохранял хладнокровие. Он заявил, что после поединка болельщики кардинально поменяют свое отношение к нему.

«Каждый из вас поменяет свое мнение и будет скандировать: «Давай, Гэрри». Когда я побью Ислама, вы все заткнете свои чертовы рты и назовете меня великим», — бросил вызов претендент.

Махачев не удивился такой реакции и поделился своими наблюдениями о неоднозначном восприятии соперника:

«Я не удивлен. Никому не нравится Иэн, мне тоже. Люди в замешательстве: какую страну он представляет — Бразилию или Ирландию? Люди не понимают. Людям нужно знать, кого им поддерживать».

Важно отметить, что Гэрри не перешел к прямым оскорблениям в адрес оппонента. Напротив, он неоднократно подчеркивал уважение к достижениям россиянина. В ходе общения произошел немного неловкий эпизод. Когда у Махачева спросили о лучшем бойце планеты, Иэн не сдержался и вклинился в разговор, чтобы сказать несколько искренних теплых слов:

«Тренер Абдулманап Нурмагомедов им бы гордился. Посмотрите, чего он добился в этом спорте. Он каждую секунду с гордостью представлял свою страну. Невозможно, чтобы любой человек не гордился тем, чего добился этот парень».

На это Махачев отреагировал жестко: «Бро, каждую секунду ты теряешь фанатов. Пожалуйста, заткнись».

Ставки в поединке выходят далеко за рамки одного чемпионского пояса. В прошлом году Махачев добыл 16-ю победу подряд и повторил рекорд Андерсона Силвы по длине победной серии в истории UFC. Победа над Гэрри позволит ему единолично возглавить этот список, но Ислам не собирается останавливаться на достигнутом.

«17 — это не предел. Хочу одержать не менее 20 побед подряд. Иэн — хороший боец. Но в нем нет ничего особенного», — подчеркнул чемпион в полусреднем весе.

Вопросы о статусе «величайшего» боец предложил отложить на будущее:

«Давайте поговорим о цифрах и достижениях после завершения моей карьеры. Сейчас все эти разговоры про величайшего меня не интересуют. Поговорим про это после серии в 20 побед».

Завершающим этапом мероприятия стал стердаун. Дуэль взглядов прошла спокойно. Несмотря на всю словесную остроту, бойцы вели себя сдержанно.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Данные и статистика Ислама Махачева

34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед (13 — сабмишном, 10 — решением, 5 — нокаутом) и потерпел одно поражение (1 — нокаутом). Его рост составляет 178 см, размах рук — 179 см, стойка: левосторонняя.

Последние бои Ислама Махачева

Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Тогда россиянин победил сабмишном Чарльза Оливейру. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.

В ноябре 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением, завоевав пояс в полусреднем весе. Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России. На UFC 330 Ислам проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри.

Список последних боев Ислама Махачева в UFC

Дата Соперник Результат Раунд/ время Рекорд 15 ноября 2025 Джек Делла Маддалена Победа, UD 5/5.00 28-1 18 января 2025 Ренато Мойкано Победа, SBM 1/4.05 27-1 2 июня 2024 Дастин Порье Победа, SBM 5/2.42 26-1 21 октября 2023 Александр Волкановски Победа, TKO 1/3.06 25-1 11 февраля 2023 Александр Волкановски Победа, UD 5/5.00 24-1 22 октября 2022 Чарльз Оливейра Победа, SBM 2/3.16 23-1 Иэн Гэрри. Фото Getty Images

Данные и статистика Иэна Гэрри

28-летний Иэн Мачадо Гэрри в ММА провел 18 боев, в которых одержал 17 побед (7 — нокаутом, 1 — сабмишном, 9 — решением) и потерпел одно поражение (1 — решением). Его рост составляет 191 см, размах рук — 191 см, стойка: левосторонняя.

Последние бои Иэна Гэрри

Иэн Мачадо Гэрри впервые в своей карьере проведет бой за титул UFC в полусреднем весе. Право стать претендентом он получил после побед над Белалом Мухаммадом и Карлосом Пратесом.

Список последних боев Иэна Гэрри в UFC

Дата Соперник Результат Раунд/ время Рекорд 22 ноября 2025 Белал Мухаммед Победа, UD 3/5.00 17-1 27 апреля 2025 Карлос Пратес Победа, UD 5/5.00 16-1 8 декабря 2024 Шавкат Рахмонов Поражение, UD 5/5.00 15-1 30 июня 2024 Майкл Пейдж Победа, UD 3/5.00 14-0 18 февраля 2024 Джефф Нил Победа, SD 3/5.00 13-0

Видео боев Ислама Махачева

Видео боев Иэна Гэрри

Что говорят Махачев и Гэрри перед боем UFC 330

Иэн Гэрри неоднократно высказывал уважительное отношение к Исламу Махачеву, подчеркивая значимость его спортивных достижений. При этом ирландский боец выражает уверенность в собственных силах и заявляет о готовности продемонстрировать превосходство в противостоянии с действующим чемпионом. Ислам Махачев сохраняет сдержанную позицию в отношении медийных заявлений соперника, отмечая, что треш-ток со стороны Иэна Гэрри не оказывает на него негативного влияния.

Перед предстоящим боем Ислам Махачев рассказал, что изучил стиль соперника.

«В этом лагере мне приходится очень много бегать, потому что нужно будет преследовать его. Он слишком много бегает. Я знаю его план на бой. Мы всегда смотрим его поединки. У него всегда один и тот же стиль. Я постараюсь поймать его, перевести в партер и сделать то же самое, что делал со своими предыдущими соперниками», — сказал российский боец в интервью изданию MMA Fighting.

За несколько месяцев до титульного боя Иэн Гэрри признал заслуги соперника, но все равно собирается сделать все, чтобы победить.

«Не испытываю к Исламу Махачеву ничего, кроме уважения. Та работа, которую он проделал в UFC, невероятна. Но не нужно ошибаться — когда я сражусь с Исламом Махачевым 16 августа, побью лучшего бойца вне зависимости от веса, чемпиона мира в двух весовых категориях. Собираюсь разобрать его на части. И когда я это сделаю, без сомнений, буду лучшим бойцом на планете», — приводит слова Гэрри IrishBoxing.com.

Несмотря на то, что чемпионский бой еще не состоялся, ирландский боец уже думает о победном интервью после боя и о следующей своей защите титула.

«Все эти мысли проносятся у меня в голове, и то же самое происходит и с этим боем сейчас, когда я собираюсь сразиться с чемпионом. Я уже думаю: «Против кого я хочу защищать титул?» Мне кажется, нужно думать обо всем этом, чтобы я был готов, когда выйду к микрофону для интервью и кто-то сразу же поднесет мне его к лицу.

Я знаю, насколько хорош Ислам Махачев. Он чемпион в двух дивизионах. Он самый успешный чемпион в легком весе за все время, и у него было больше всего защит в легком дивизионе за всю историю. Он действующий чемпион в полусреднем весе. Когда я одержу победу над ним, станет очевидно, что я великий. Я бы хотел доказать, что являюсь одним из лучших в мире, и для этого мне нужно победить некоторых из лучших в мире», — сказал Гэрри в подкасте High Performance.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Прогнозы экспертов на бой Махачев — Гэрри

Коэффициент на бой Махачев — Гэрри

Аналитики считают явным фаворитом боя Ислама Махачева. Коэффициент на победу россиянина — 1.25 (80% вероятности). На успех Гэрри предлагается 4.15 (20%).

Мнение экспертов

Бывший боец UFC и Bellator Хорхе Масвидаль считает Ислама Махачева фаворитом боя.

«Я думаю, Гэрри задушат и отправят спать. По крайней мере, я на это надеюсь. Я надеюсь, Махачев выйдет в октагон, заберет его шею и отправит его задницу спать. У Гэрри неплохая защита от тейкдаунов, а еще он прекрасно двигается в октагоне. Но Иэн никогда не боролся с таким парнем, как Махачев», — заявил Масвидаль в интервью Deep Waters.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес заявил, что у россиянина будет впечатляющая победа.

«Ислам — особый тип атлета. Он один из тех парней, что находятся на вершине этого спорта. Я полагаю, что Ислам продолжит делать то, что он делал, в следующем бою. Речь о впечатляющей победе. Он тот, кто освоил все аспекты ММА», — цитирует Веласкеса Red Corner MMA.

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон ставит на победу российского бойца.

«Махачев слишком силен для этого мелкого заморыша. Я ставлю на Ислама. Ислам не будет заниматься с ним ерундой», — сказал Ковингтон спортивному обозревателю Хелен Йи.

Боец UFC Урош Медич уверен в успехе Махачева.

«Через пару лет дагестанцы покинут топ дивизиона и будут забыты. Но сейчас Иэн Гэрри будет прикончен Исламом», — цитирует Медича MMA Junkie.

Бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что борцов побеждать крайне тяжело.

«Я ставлю на Ислама Махачева, потому что у него есть борцовская база. А борцов побеждать очень тяжело. Так что Ислам. Прямо сейчас он вполне может считаться одним из величайших бойцов. Так что желаю ему продолжать в том же духе», — цитирует Джонса Sport24.

Американский боец UFC Брендан Аллен заявил, что для Махачева будет легкий бой.

«Иэн очень хорош в контроле дистанции. Это его лучшее качество. Но, черт, ему придется быть начеку. Потому что если Ислам схватит его... Считаю, что это будет легко для Ислама, особенно если он повалит его. А он может. Уровень борьбы Махачева высок, да и все это знают. Я работал с Иэном на земле, видел его, не думаю, что он прыгнул выше головы и изменил игру», — рассказал Аллен в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Спортивный комментатор UFC Джо Роган верит, что шанс у Иэна Гэрри есть.

«Мне нравится этот бой. Думаю, у Иэна есть настоящий шанс победить Махачева. Но если Ислам переведет его, то просто раздавит и задушит. Поражение от Шавката Рахмонова было несколько лет назад и не означает, что Гэрри не прогрессирует. Он очень умный боец. Не понимаю, почему кому-то он не нравится. Я его обожаю», — цитирует Рогана Bloody Elbow.

Российский чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов сделал прогноз на предстоящий титульный поединок UFC в полусреднем весе.

«Я думаю, это чуть другой боец. Более подвижный, чуть выше, чем обычные соперники. И зная, на что я сам способен, я думаю, Ислам сделает домашнюю работу хорошо и выступит довольно-таки очень хорошо, иншаллах», — сказал Нурмагомедов Sport24.

Иэн Гэрри. Фото Getty Images

Кто еще выступает на турнире UFC 330

На турнире UFC 330 в Филадельфии запланировано 10 боев. В главном событии вечера ММА состоится чемпионский бой Ислама Махачева и Иэна Мачадо Гэрри. В соглавном бою чемпионка в первом наилегчайшем весе Маккензи Дерн проведет защиту титула с пятым номером рейтинга Джиллиан Робертсон.

Основной кард UFC 330

Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)

Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)

Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)

Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)

Предварительный кард UFC 330

Чиди Нжокуани (США, 25-12) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)

Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауе Фернандес (Бразилия, 11-2)

Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик МакКонико (США, 11-4-1)

Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)

Ранние прелимы UFC 330

Нил Магни (США, 31-14) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)

Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)

Где смотреть бой Махачев — Гэрри и турнир UFC 330

В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC 330. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.