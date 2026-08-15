Нурмагомедов — Махачеву перед боем с Гэрри: «Ты ломаешь рекорды. Только вперед, брат»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Исламу Махачеву перед его боем против ирландца Иэна Гэрри.

Поединок Махачева и Гэрри пройдет в ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии (США) на турнире UFC 330. Для Ислама это будет первая защита пояса в полусреднем весе.

«В начале ты пытаешься научиться драться, потом выступаешь по любителям, дальше у тебя цель выступить когда-нибудь по профессионалам, потом появляется цель подписаться в UFC, дальше ты хочешь стать чемпионом там, еще через какое-то время тебе нужен второй пояс, а теперь ты ломаешь рекорды. Это все называется тяжелый труд, терпение и дисциплина. Только вперед, брат», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.

В случае победы над Гэрри Махачев превзойдет рекорд Андерсона Силвы по продолжительности победной серии в UFC — у россиянина будет 17 выигранных боев подряд.