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Сегодня, 09:30
Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330
Шоу в Филадельфии.
Стало известно, что Махачев и Гэрри сказали друг другу по время дуэли взглядов
Бойцы немного пообщались после чего глава UFC Дана Уайт развел их по разным сторонам.
«Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года. Ты это знаешь. Для тебя, возможно, нет. Но для меня... Все, чего ты добился, на кону. Ты можешь все проиграть. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше», — сказал Гэрри.
Махачев ответил ему: «Не самый. Для тебя, да».
Уайт — о шансах Махачева побить рекорд UFC: «Он на правильном пути»
Президент UFC Дана Уайт призвал не забегать вперед в оценке достижений Ислама Махачева накануне его первой защиты титула в полусреднем весе против Иэна Гэрри.
Махачев может одержать 17-ю победу подряд и превзойти рекорд Андерсона Силвы.
«Я предпочитаю не думать об этом до боя. Давайте посмотрим на его субботний перформанс. Понятно, что, для того чтобы побить рекорд, нужно продолжать пахать, продолжать драться. Делать это до тех пор, пока однажды не скажешь: «Чуваки, с меня хватит!» Вот тогда и будет идеальный момент для того, чтобы оценить его карьеру. Ведь только тогда мы увидим картинку целиком. Но однозначно он на правильном пути. У него есть все, чтобы стать тем самым чуваком», — приводит слова Уайта vRINGe.com.
Хавьер Мендес назвал угловых Махачева в бою с Гэрри
Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал, кто будет в углу чемпиона UFC в бою с Иэном Гэрри на турнире UFC 330.
«Насколько мне известно, будут Хабиб, я и Муслим Амирасланов, а также, возможно, Абубакар Нурмагомедов в качестве четвертого секунданта. Но я не уверен в четвертом угловом», — цитирует Мендеса matchtv.ru.
В ночь с 15 на 16 августа состоится турнир UFC 330.
Результаты взвешивания участников UFC 330
Основной кард
Ислам Махачев (77,11) — Иэн Мачадо Гэрри (77,11) — бой за титул в полусреднем весе
Маккензи Дерн (52,16) — Джиллиан Робертсон (52,16) — бой за титул в минимальном весе
Джалин Тернер (70,76) — Кауе Фернандес (70,76)
Мансур Абдул-Малик (84,36) — Дастин Стольцфус (83,91)
Эдсон Барбоза (70,76) — Эстебан Рибович (70,76)
Предварительный кард
Чиди Нжокуани (77,56) — Йоэль Альварес (77,56)
Донте Джонсон (83,68) — Эрик МакКонико (84,36)
Висенте Люке (84,36) — Тришон Гор (84,36)
Промежуточный вес (до 58,96 кг): Чарльз Джонсон (58,74 кг) — Эдуардо Энрике (58,74 кг)
Ранние прелимы
Рафаэль Тобиас (92,53) — Лукас Фернандо (92,98)
Нил Магни (77,56) — Рамиз Брахимай (77,11)
Джеремайя Уэллс (77,56) — Мактыбек Оролбай (77,33)
Иэн Мачадо Гэрри: рекорд в ММА
Ирландец за карьеру в профессиональных ММА одержал 17 побед (7 — нокаутом, 1 — приемом, 9 — решением судей) и потерпел одно поражение решением судей.
Ислам Махачев: рекорд в ММА
Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед (13 — сабмишном, 10 — решением, 5 — нокаутом) и потерпел одно поражение (1 — нокаутом).
Иэн Мачадо Гэрри: краткая биография
Гэрри — 28 лет. Боец попал в UFC в возрасте 23 лет. До перехода в главную ММА-организацию мира он выступал в ирландском промоушене Cage Warriors и стал ее чемпионом. Первый бой в UFC Гэрри провел в ноябре 2021 года, нокаутировав Джордана Уильямс в первом раунде на турнире UFC 268. С тех пор ирландец одержал семь побед подряд, пока не уступил Шавкату Рахмонову единогласным решением судей в претендентском поединке в декабре 2024 года.
Гэрри вернулся уже спустя четыре месяца, победив одного из главных претендентов на пояс бразильца Карлоса Пратенса единогласным решением судей, а в конце 2025 года Гэрри одолел экс-чемпиона в полусреднем весе американца Белала Мухаммада.
В текущем рейтинге UFC в полусреднем весе Гэрри занимает второе место, уступая лишь побежденному ранее Пратесу.
Ислам Махачев: краткая биография
Махачеву — 34 года. В UFC боец из команды Хабиба пришел с рекордом 11-0, во втором поединке в американском промоушене потерпел поражение нокаутом от Адриано Мартинса на турнире UFC 192 3 октября 2015-го и с тех пор одержал 16 побед подряд.
Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022-го после победы над Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Далее Ислам провел четыре успешные защиты и по их числу установил рекорд дивизиона, а затем принял решение оставить пояс и подняться в полусредний вес.
В поединке за новый титул Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей 15 ноября 2025 года и стал первым российским двойным чемпионом UFC.
UFC 330: полный кард турнира
Основной кард UFC 330:
Ислам Махачев (Россия, 28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (Ирландия, 17-1)
Маккензи Дерн (Бразилия, 16-5) — Джиллиан Робертсон (Канада, 17-8)
Мансур Абдул-Малик (США, 9-1-1) — Дастин Стольцфус (США, 16-8)
Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-14) — Эстебан Рибович (Аргентина, 15-3)
Джалин Тернер (США, 15-9) — Кауе Фернандес (Бразилия, 11-2)
Предварительный кард UFC 330:
Чиди Нжокуани (США, 25-12) — Йоэль Альварес (Испания, 23-4)
Донте Джонсон (США, 8-0) — Эрик Макконико (США, 11-4-1)
Висенте Люке (Бразилия, 24-12-1) — Тришон Гор (США, 6-4)
Чарльз Джонсон (США, 19-9) — Эдуардо Энрике (Бразилия, 15-2)
Ранние прелимы UFC 330:
Рафаэль Тобиас (Бразилия, 14-2) — Лукас Фернандо (Бразилия, 13-3)
Нил Магни (США, 31-14) — Рамиз Брахимай (США, 13-6)
Джеремайя Уэллс (США, 13-4-1) — Мактыбек Оролбай (Киргизия, 16-2-1)
Где смотреть трансляцию турнира UFC 330
Ранний предварительный кард UFC 330 начнется 16 августа в 00.00 по московскому времени. Бои предварительного карда стартуют в 2.00 мск. Начало основного карда запланировано на 4.00 мск, а главного боя Махачев против Гэрри — не ранее 6.00 мск.
Турнир в полном объеме покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Ряд боев прелимов и главный кард будет транслировать «Матч ТВ».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера единоборств.
Когда и где состоится турнир UFC 330
Турнир по смешанным единоборствам UFC 330 пройдет в ночь на воскресенье, 16 августа, по московскому времени. Вечер ММА принимает Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 августа, состоится номерной турнир UFC 330. Вечер единоборств пройдет на стадионе Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
В главном поединке титул чемпиона UFC в полусреднем весе оспорят россиянин Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Для Махачева бой станет первой защитой пояса. 15 ноября 2025 года россиянин, поднявшись в весовой категории, победил чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322.
В соглавном поединке чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Маккензи Дерн встретится с канадкой Джиллиан Робертсон.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!