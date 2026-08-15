Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

Стало известно, что Махачев и Гэрри сказали друг другу по время дуэли взглядов

Бойцы немного пообщались после чего глава UFC Дана Уайт развел их по разным сторонам.

«Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года. Ты это знаешь. Для тебя, возможно, нет. Но для меня... Все, чего ты добился, на кону. Ты можешь все проиграть. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше», — сказал Гэрри.

Махачев ответил ему: «Не самый. Для тебя, да».