Цзю о бое Махачев — Гэрри: «Надеюсь, Ислам продолжит свою серию классных побед»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями перед поединком россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

«Мои самые искренние пожелания Исламу — все сделать по плану и выполнить то, что задумано с командой. Надеюсь, он продолжит свою серию классных побед. Треш-ток до боя? Не люблю это слово. Любой треш-ток заканчивается в октагоне или на ринге. Я никогда не говорил лишнего. А мои слова — мои действия. Еще раз желаю удачи Исламу, пусть она будет на его стороне», — сказал Цзю «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США). Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.