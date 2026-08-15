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15 августа, 17:19

Макгрегор — о восстановлении после операции: «Нога может двигаться и полностью выпрямляться»

Алина Савинова

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, как проходит его восстановление после операции.

В июле 38-летний ирландец получил разрыв крестообразной связки и мениска в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. 7 августа он заявил о начале подготовки к возвращению в октагон.

«Я прохожу самое лучшее и передовое восстановление в Калифорнии. Спустя восемь дней после операции нога может двигаться и полностью выпрямляться», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

На счету Макгрегора 22 победы (19 — нокаутом) в смешанных единоборствах при 7 поражениях.

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Конор Макгрегор
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