Макгрегор — о восстановлении после операции: «Нога может двигаться и полностью выпрямляться»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, как проходит его восстановление после операции.

В июле 38-летний ирландец получил разрыв крестообразной связки и мениска в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. 7 августа он заявил о начале подготовки к возвращению в октагон.

«Я прохожу самое лучшее и передовое восстановление в Калифорнии. Спустя восемь дней после операции нога может двигаться и полностью выпрямляться», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

На счету Макгрегора 22 победы (19 — нокаутом) в смешанных единоборствах при 7 поражениях.