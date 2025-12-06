Адесанья дал совет Яну, как победить Двалишвили

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился мнением о том, что нужно сделать россиянину Петру Яну для победы над обладателем пояса в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Бойцы проведут реванш в ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«Очень трудно делать ставку против Мераба. Мне кажется, Петру надо делать в октагоне что-то совершенно новое. Даже если Ян выйдет в другой стойке и начнет расстреливать Двалишвили ударами с первой секунды. Надо делать что-то совершенно другое, а не боксировать», — цитирует Адесанью Bloody Elbow.

Первый бой Яна и Двалишвили прошел в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян