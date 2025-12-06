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6 декабря 2025, 22:06

Адесанья дал совет Яну, как победить Двалишвили

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился мнением о том, что нужно сделать россиянину Петру Яну для победы над обладателем пояса в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Бойцы проведут реванш в ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

«Очень трудно делать ставку против Мераба. Мне кажется, Петру надо делать в октагоне что-то совершенно новое. Даже если Ян выйдет в другой стойке и начнет расстреливать Двалишвили ударами с первой секунды. Надо делать что-то совершенно другое, а не боксировать», — цитирует Адесанью Bloody Elbow.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Первый бой Яна и Двалишвили прошел в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

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Исраэль Адесанья
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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