UFC 323 Двалишвили — Ян 2: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC 323 пройдет в ночь на воскресенье, 7 декабря. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Время начала турнира — в 2.00 по московскому времени, основного карда — в 6.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 323. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет титульный бой в легчайшем весе между чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном. Соглавное событие — бой за титул в наилегчайшем весе между чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном.

Турнир UFC 323 в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 2.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 6.00 мск.