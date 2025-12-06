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UFC 323 Двалишвили — Ян 2: онлайн-трансляция боев турнира

UFC 323 с главным боем Двалишвили vs Ян 2 пройдет 7 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 323 пройдет в ночь на воскресенье, 7 декабря. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Время начала турнира — в 2.00 по московскому времени, основного карда — в 6.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 323. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

В главном событии шоу пройдет титульный бой в легчайшем весе между чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном. Соглавное событие — бой за титул в наилегчайшем весе между чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и американцем мьянманского происхождения Джошуа Ваном.

Турнир UFC 323 в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 2.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 6.00 мск.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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