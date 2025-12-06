Петр Ян: статистика бойца, рекорд перед реваншем с Мерабом Двалишвили на UFC 323

Российский боец Петр Ян получил шанс снова стать чемпионом на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Он проведет реванш с обладателем пояса, грузином Мерабом Двалишвили.

Основные данные Петра Яна

Возраст: 32 года (родился 11 февраля 1993).

Дебют в ММА: 2013 год.

Профессиональный рекорд в ММА: 19-5 (победы-поражения).

Дебют в UFC: 2018 год.

Рекорд в UFC: 11-4.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Предыдущий бой Петра Яна

26 июля 2025 года Ян победил Маркуса Макги единогласным решением и заслужил возможность вновь драться за титул.

Первый бой с Мерабом Двалишвили

Первый бой между Яном и Двалишвили состоялся 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе. Тогда Мераб победил единогласным решением судей (50-45 у всех трех судей).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 323 Двалишвили — Ян 2.