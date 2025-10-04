Турнир UFC 320 с главным боем Анкалаев vs Перейра пройдет в Лас-Вегасе 5 октября

Турнир UFC 320 состоится в ночь на воскресенье, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена».

Время начала боев турнире UFC 320

Начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Бои главного карда стартуют в 5.00 мск.

В главном событии вечера действующий чемпион, россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра проведут титульный бой в полутяжелом весе.

Соглавное событие — титульный поединок в легчайшем дивизионе между чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхегеном.

Кард боев турнира UFC 320

Главный кард

Магомед Анкалаев (21-1-1-1) — Алекс Перейра (12-3)

Мераб Двалишвили (20-4) — Кори Сэндхаген (18-5)

Иржи Прохазка (31-5-1-) — Халил Раунтри (15-6-0-1)

Джош Эмметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)

Абусупьян Магомедов (28-6-1) — Джо Пайфер (14-3)

Предварительный кард

Атеба Готье (8-1) — Оззи Диас (10-3)

Эдмен Шахбазян (15-5) — Андре Мунис (24-7)

Крис Гутиеррез (22-5-2) — Фарид Башарат (13-0)

Даниэл Сантос (12-2) — Джу Сан Ю (9-0)

Ранний предварительный кард

Яна Сантос (16-8-0-1) — Мейси Чиассон (10-4)

Патчи Микс (20-2) — Якуб Виклаж (16-3-2)

Николай Веретенников (13-6) — Пунахэле Сориано (11-4)

Рамиз Брахимай (12-5) — Остин Вандерфорд (13-2)

Вероника Харди (9-5-1) — Броган Уокер (7-4)

Где смотреть UFC 320

Турнир UFC 320 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск.

Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 4.05 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя. Следить за последними новостями UFC 320, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».