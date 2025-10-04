Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:15

Николай Веретенников против Пунахэле Сориано: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 1.40 мск 5 октября

Николай Веретенников и Пунахэле Сориано проведут бой на турнире UFC 320 5 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Казахстанский боец Николай Веретенников и американец Пунахэле Сориано проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC 320 в ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 октября. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США). Поединок начнется ориентировочно в 1.40 по московскому времени.

ММА UFC: Сориано — Веретенников

Веретенникову — 35 лет. Рекорд Николая на профессиональном уровне — 13 побед и 6 поражений. У 32-летнего Сориано в профессиональных ММА — 11 побед и 4 поражения.

В прямом эфире поединок Веретенников — Сориано покажут на телеканале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass вместе с другими поединками ранних прелимов. Трансляция всего турнира также пройдет на канале «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Магомед Анкалаев и&nbsp;Алекс Перейра, Мераб Двалишвили и&nbsp;Кори Сэндхаген.UFC 320: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Ключевые события и результаты боя Веретенников — Сориано и турнира UFC 320 можно отслеживать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Веретенников
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC 320 Анкалаев — Перейра и Двалишвили — Сэндхаген: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости