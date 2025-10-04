Николай Веретенников против Пунахэле Сориано: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 1.40 мск 5 октября

Казахстанский боец Николай Веретенников и американец Пунахэле Сориано проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC 320 в ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 октября. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США). Поединок начнется ориентировочно в 1.40 по московскому времени.

ММА UFC: Сориано — Веретенников

Веретенникову — 35 лет. Рекорд Николая на профессиональном уровне — 13 побед и 6 поражений. У 32-летнего Сориано в профессиональных ММА — 11 побед и 4 поражения.

В прямом эфире поединок Веретенников — Сориано покажут на телеканале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass вместе с другими поединками ранних прелимов. Трансляция всего турнира также пройдет на канале «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Ключевые события и результаты боя Веретенников — Сориано и турнира UFC 320 можно отслеживать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.