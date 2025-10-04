Турнир ACA 193 с главным боем Селимханов vs. Керимов пройдет в Грозном 4 октября

Турнир ACA 193 пройдет в субботу, 4 октября. Вечер ММА состоится в Грозном и начнется с боев предварительного карда в 14.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 19.30 мск.

Главным событием вечера станет бой в полулегком весе между российскими бойцами Джамбулатом Селимхановым и Рустамом Керимовым. В соглавном поединке — бой в полулегком весе также между россиянами Курбаном Тайгибовым и Юсуп-Хаджи Зубариевым.

Кард боев АСА 193

Главный кард

Джамбулат Селимханов (15-3) — Рустам Керимов (21-1)

Курбан Тайгибов (14-4) — Юсуп-Хаджи Зубариев (14-4)

Расул Албасханов (15-7) — Гога Шаматава (22-13)

Магомед Сулумов (12-4) — Михаил Одинцов (20-3)

Гаджимурад Хирамагомедов (14-7) — Руслан Шамилов (16-5)

Предварительный кард

Арби Агуев (28-12) — Артур Астахов (20-9)

Мансур Хатуев (13-4) — Руслан Абильтаров (25-12-1)

Мурад Абдулаев (22-7) — Андерсон Гонсалвес (13-4)

Сайгуд Абдулаев (7-2) — Мурад Хейнулабидов (21-3)

Орца Гудаев (13-3) — Гаджимурад Алиев (9-0)

Мовсар Баймасханов (6-1) — Тагир Магомедов (9-1)

Алихан Мусаев (9-0) — Михаил Егоров (6-2)

Магомед Сардалов (7-2) — Мехроч Мамадшоев (6-0)

Асвад Ахматов (8-5) — Герман Барсегян (7-4-1)

Ислам Исаев (9-3) — Валерий Дашкевич (10-5)

Ислам Юнусов (10-4) — Шарапудин Магомедов (7-1)

Трансляция турнира пройдет на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало — в 15.30.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.