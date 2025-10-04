ACA 193 Селимханов — Керимов: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир ACA 193 пройдет в субботу, 4 октября. Вечер ММА состоится в Грозном и начнется с боев предварительного карда в 14.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 19.30 мск.
Главным событием вечера станет бой в полулегком весе между российскими бойцами Джамбулатом Селимхановым и Рустамом Керимовым. В соглавном поединке — бой в полулегком весе также между россиянами Курбаном Тайгибовым и Юсуп-Хаджи Зубариевым.
Кард боев АСА 193
Главный кард
-
Джамбулат Селимханов (15-3) — Рустам Керимов (21-1)
-
Курбан Тайгибов (14-4) — Юсуп-Хаджи Зубариев (14-4)
-
Расул Албасханов (15-7) — Гога Шаматава (22-13)
-
Магомед Сулумов (12-4) — Михаил Одинцов (20-3)
-
Гаджимурад Хирамагомедов (14-7) — Руслан Шамилов (16-5)
Предварительный кард
-
Арби Агуев (28-12) — Артур Астахов (20-9)
-
Мансур Хатуев (13-4) — Руслан Абильтаров (25-12-1)
-
Мурад Абдулаев (22-7) — Андерсон Гонсалвес (13-4)
-
Сайгуд Абдулаев (7-2) — Мурад Хейнулабидов (21-3)
-
Орца Гудаев (13-3) — Гаджимурад Алиев (9-0)
-
Мовсар Баймасханов (6-1) — Тагир Магомедов (9-1)
-
Алихан Мусаев (9-0) — Михаил Егоров (6-2)
-
Магомед Сардалов (7-2) — Мехроч Мамадшоев (6-0)
-
Асвад Ахматов (8-5) — Герман Барсегян (7-4-1)
-
Ислам Исаев (9-3) — Валерий Дашкевич (10-5)
-
Ислам Юнусов (10-4) — Шарапудин Магомедов (7-1)
Трансляция турнира пройдет на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало — в 15.30.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.