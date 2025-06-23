UFC 317: кард боев турнира

Турнир UFC 317 состоится в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительного карда — в 3.00, основного карда — в 5.00.

Полный кард турнира UFC 317

Основной кард

Титульный бой. Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (3 5-10-0-1)

Титульный бой. Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11)

Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)

Брэндон Ройвал (17-7) — Джошуа Ван (14-2)

Пэйтон Тэлботт (9-1) — Фелипе Лима (14-1)

Прелимы

Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)

Хайдер Эмил (11-0) — Хосе Мигель Дельгадо (9-1)

Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)

Терренс Маккинни (16-7) — Вячеслав Борщев (8-5-1)

Ранние прелимы