UFC 317: кард боев турнира
В карде турнира UFC 317 запланировано 12 поединков
Турнир UFC 317 состоится в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительного карда — в 3.00, основного карда — в 5.00.
Полный кард турнира UFC 317
Основной кард
- Титульный бой. Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1)
- Титульный бой. Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11)
- Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)
- Брэндон Ройвал (17-7) — Джошуа Ван (14-2)
- Пэйтон Тэлботт (9-1) — Фелипе Лима (14-1)
Прелимы
- Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)
- Хайдер Эмил (11-0) — Хосе Мигель Дельгадо (9-1)
- Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)
- Терренс Маккинни (16-7) — Вячеслав Борщев (8-5-1)
Ранние прелимы
- Седрикес Думас (10-3) — Джексон Маквэй (6-0)
- Джоната Диниз (8-1) — Элвин Хайнес (7-0)
- Нико Прайс (16-8-0-2) — Джейкоб Смит (10-0)
