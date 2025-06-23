Бокс/ММА
23 июня, 23:00

UFC 317: кард боев турнира

В карде турнира UFC 317 запланировано 12 поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 317 состоится в ночь на воскресенье, 29 июня. Поединки будут проходить на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительного карда — в 3.00, основного карда — в 5.00.

Полный кард турнира UFC 317

Основной кард

  • Титульный бой. Илия Топурия (16-0) — Чарльз Оливейра (35-10-0-1)
  • Титульный бой. Александр Пантожа (29-5) — Кай Кара Фрэнс (25-11)
  • Бениэл Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-6-1)
  • Брэндон Ройвал (17-7) — Джошуа Ван (14-2)
  • Пэйтон Тэлботт (9-1) — Фелипе Лима (14-1)

Прелимы

  • Джек Херманссон (24-8) — Грегори Родригес (16-6)
  • Хайдер Эмил (11-0) — Хосе Мигель Дельгадо (9-1)
  • Вивьен Арауджо (13-6) — Трэйси Кортез (11-2)
  • Терренс Маккинни (16-7) — Вячеслав Борщев (8-5-1)

Ранние прелимы

  • Седрикес Думас (10-3) — Джексон Маквэй (6-0)
  • Джоната Диниз (8-1) — Элвин Хайнес (7-0)
  • Нико Прайс (16-8-0-2) — Джейкоб Смит (10-0)
