UFC 316: дата проведения турнира и какие бои планируются

Турнир UFC 316 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в ночь с 7 на 8 июня. Возглавит вечер ММА бой-реванш между чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса этого дивизиона Шоном О'Мэлли. В соглавном событии сойдутся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон. «СЭ» публикует кард турнира.

Кард UFC 316

Мераб Двалишвили — Шон О‘Мэлли

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон

Марлон Вера — Марио Баутиста

Джо Пайфер — Келвин Гастелум

Джошуа Ван — Бруно Сильва

Ариани Липски — Ван Конг

Висенте Луке — Кевин Холланд

Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста

Джу Сан Ю — Жека Аспаридо Сараги

Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов