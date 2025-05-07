UFC 316: дата проведения турнира и какие бои планируются
Турнир UFC 316 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в ночь с 7 на 8 июня. Возглавит вечер ММА бой-реванш между чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса этого дивизиона Шоном О'Мэлли. В соглавном событии сойдутся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон. «СЭ» публикует кард турнира.
Кард UFC 316
Мераб Двалишвили — Шон О‘Мэлли
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
Марлон Вера — Марио Баутиста
Джо Пайфер — Келвин Гастелум
Джошуа Ван — Бруно Сильва
Ариани Липски — Ван Конг
Висенте Луке — Кевин Холланд
Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста
Джу Сан Ю — Жека Аспаридо Сараги
Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов
