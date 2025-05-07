Бокс/ММА
7 мая, 13:30

UFC 316: дата проведения турнира и какие бои планируются

Турнир UFC 316 состоится в Ньюарке 8 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото USA Today Sports

Турнир UFC 316 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в ночь с 7 на 8 июня. Возглавит вечер ММА бой-реванш между чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса этого дивизиона Шоном О'Мэлли. В соглавном событии сойдутся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон. «СЭ» публикует кард турнира.

Кард UFC 316

Мераб Двалишвили — Шон О‘Мэлли

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон

Марлон Вера — Марио Баутиста

Джо Пайфер — Келвин Гастелум

Джошуа Ван — Бруно Сильва

Ариани Липски — Ван Конг

Висенте Луке — Кевин Холланд

Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста

Джу Сан Ю — Жека Аспаридо Сараги

Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов

