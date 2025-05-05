Ян заявил, что Сэндхаген не заслуживает титульного боя

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал заявление американца Кори Сэндхагена о готовности стать следующим претендентом на титул.

«Кори, ты был хорош вчера, но не забывай о нашем поединке! Только один заслуживает боя за титул!» — написал Ян в социальной сети.

В своем последнем бою на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 32-летний россиянин победил единогласным решением экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе Дейвисона Фигейреду. Сэндхаген сразился с бразильцем на UFC on ESPN 67 в мае и победил техническим нокаутом во втором раунде.