7 мая, 19:28

Вице-президент UFC встретился с Махачевым в Дагестане

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл побывал в Дагестане, где встретился с действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и его менеджером Ризваном Магомедовым.

Последний бой Махачева прошел в январе 2025 года. Там он победил удушающим приемом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано и четвертый раз защитил свой чемпионский титул.

Следующий поединок Ислам, вероятно, проведет летом 2025 года. Возможным соперником может стать экс-чемпион UFC в полулегкой весовой категории Илия Топурия. Он решил отказаться от своего пояса и перейти в легкий дивизион.

