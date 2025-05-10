Бокс/ММА
10 мая, 13:30

UFC 315: трансляция боев турнира начнется в 1.30 мск 11 мая

UFC 315 состоится в Монреале 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Global Look Press

UFC 315 пройдет на арене «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь на 11 мая. Начнется шоу с прелимов в 1.00 по московскому времени, главный кард ожидается в 5.00 мск.

В главном событии вечера американец Белал Мухаммад проведет поединок против австралийца Джека Деллы Маддалены. Во втором по значимости бою встретятся Валентина Шевченко из Кыргызстана и француженка Манон Фиоро.

Результаты боев отслеживайте в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ». В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Белал Мухаммад
Джек Делла Маддалена
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
UFC 315: кард боев турнира, время начала, прямая онлайн-трансляция

Валентина Шевченко — Манон Фиоро: трансляция боя UFC 315, во сколько и где смотреть

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

