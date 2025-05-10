UFC 315: трансляция боев турнира начнется в 1.30 мск 11 мая

UFC 315 пройдет на арене «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь на 11 мая. Начнется шоу с прелимов в 1.00 по московскому времени, главный кард ожидается в 5.00 мск.

В главном событии вечера американец Белал Мухаммад проведет поединок против австралийца Джека Деллы Маддалены. Во втором по значимости бою встретятся Валентина Шевченко из Кыргызстана и француженка Манон Фиоро.

Результаты боев отслеживайте в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ». В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.