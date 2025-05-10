Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

10 мая, 16:30

Валентина Шевченко — Манон Фиоро: трансляция боя UFC 315, во сколько и где смотреть

Шевченко и Фиоро проведут бой в соглавном событии UFC 315
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Валентин Шевченко.
Фото Global Look Press

Титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионкой из Киргизии Валентиной Шевченко и француженкой Манон Фиоро станет соглавным событием турнира UFC 315.

Время начала и во сколько бой Шевченко против Фиоро

UFC 315 проходит в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 мая. Соглавное событие — поединок Шевченко и Фиоро — ожидается около 6.30 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

Рекорд 37-летней Валентины Шевченко в профессиональной карьере — 24 победы, четыре поражения и одна ничья.

У 35-летней Фиоро — 12 побед и одно поражение на профессиональном уровне.

Валентина Шевченко и&nbsp;Манон Фиоро.Бой Валентина Шевченко — Манон Фиоро: основная информация о титульном бое на UFC 315

Где смотреть UFC 315 и бой Шевченко против Фиоро

Трансляцию турнира в прямом эфире показывают официальное приложение UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (эти варианты — на платной основе). Начало эфира — в 1.30 мск 11 мая.

Бой Шевченко — Фиоро вместе с другими поединками главного карда бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира, сервисы доступны по подписке). Начало эфира — 5.00 мск 11 мая.

Результат боя Шевченко — Фиоро и других поединков можно изучать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

ММА UFC: Шевченко — Фиоро

Главное событие UFC 315 — титульный бой в полусреднем весе между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валентина Шевченко (MMA)
Манон Фиоро
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC 315: трансляция боев турнира начнется в 1.30 мск 11 мая

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: трансляция боя UFC 315, во сколько и где смотреть

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости