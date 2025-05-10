Шевченко и Фиоро проведут бой в соглавном событии UFC 315

Титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионкой из Киргизии Валентиной Шевченко и француженкой Манон Фиоро станет соглавным событием турнира UFC 315.

Время начала и во сколько бой Шевченко против Фиоро

UFC 315 проходит в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 мая. Соглавное событие — поединок Шевченко и Фиоро — ожидается около 6.30 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

Рекорд 37-летней Валентины Шевченко в профессиональной карьере — 24 победы, четыре поражения и одна ничья.

У 35-летней Фиоро — 12 побед и одно поражение на профессиональном уровне.

Где смотреть UFC 315 и бой Шевченко против Фиоро

Трансляцию турнира в прямом эфире показывают официальное приложение UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (эти варианты — на платной основе). Начало эфира — в 1.30 мск 11 мая.

Бой Шевченко — Фиоро вместе с другими поединками главного карда бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира, сервисы доступны по подписке). Начало эфира — 5.00 мск 11 мая.

ММА UFC: Шевченко — Фиоро

Главное событие UFC 315 — титульный бой в полусреднем весе между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.