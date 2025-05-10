UFC 315: кард боев турнира, время начала, прямая онлайн-трансляция

Турнир UFC 315 состоится на арене «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь с 10 на 11 мая. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

В главном событии вечера состоится поединок американца Белала Мухаммада и австралийца Джека Делла Маддалены. Во втором по значимости бою сойдутся представительница Кыргызстана Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро.

Основной кард UFC 315

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена;

Валентина Шевченко — Манон Фиоро;

Жозе Альдо — Айманн Захаби;

Наталия Силва — Алекса Грассо.

Предварительный кард UFC 315

Майк Мэлотт — Чарли Радтке;

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус;

Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;

Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;

Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;

Даниэль Сантос — Чжен Йон Ли;

Брэд Катона — Бекзат Алмахан.

В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».