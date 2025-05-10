UFC 315: кард боев турнира, время начала, прямая онлайн-трансляция
Турнир UFC 315 состоится на арене «Белл Центр» в Монреале (Канада) в ночь с 10 на 11 мая. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.
В главном событии вечера состоится поединок американца Белала Мухаммада и австралийца Джека Делла Маддалены. Во втором по значимости бою сойдутся представительница Кыргызстана Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро.
Основной кард UFC 315
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена;
Валентина Шевченко — Манон Фиоро;
Жозе Альдо — Айманн Захаби;
Наталия Силва — Алекса Грассо.
Предварительный кард UFC 315
Майк Мэлотт — Чарли Радтке;
Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус;
Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;
Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;
Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;
Даниэль Сантос — Чжен Йон Ли;
Брэд Катона — Бекзат Алмахан.
В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».