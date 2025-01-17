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17 января, 23:55

Мойкано: «Будь готов Махачев, завтра я стану чемпионом мира!»

Алина Савинова
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Бразильский боец Ренато Мойкано решительно настроен на поединок против россиянина Ислама Махачева на UFC 311.

Ранее стало известно, что изначальный соперник российского бойца Арман Царукян снялся с турнира UFC 311 из-за травмы спины. Ему на замену вышел Мойкано.

«Знаете что? Завтра я стану чемпионом мира! Мойкано идет за поясом. Будь готов Махачев, завтра — мое время! Я очень счастлив за этот шанс. Я работал ради этого шанса. Завтра я шокирую мир и стану чемпионом мира», — сказал Мойкано пресс-службе UFC.

Поединок Махачева и Мойкано состоится в ночь с 18 на 19 января и возглавит турнир UFC 311. Соглавным событием вечера станет противостояние россиянина Умара Нурмагомедова с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
ММА
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