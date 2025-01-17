Тренер Царукяна: «Выходить на бой в таком состоянии Арману было опасно»

Тренер Армана Царукяна по ударной технике Артем Левин рассказал «СЭ», почему Царукян снялся с боя против Ислама Махачева на UFC 311.

«Узнали сегодня с утра, — сказал Левин. — Арман сделал правильный выбор. Либо выходить на 100 процентов, либо не выходить. Я бы в данной ситуации ни одного спортсмена не выпустил. Это опасно. Иногда весогонка оголяет какие-то старые проблемы, которые ты даже можешь не замечать. И во время заключительной части процесса где-то потянул, что-то сделал. Непонятно, что произошло. Думаю, это совокупность факторов. Весогонка — основная часть. И где-то потянул, дернул. Непонятно. Буквально позавчера вечером мы делали тренировку — и все было в порядке, весь муай-тай — за что я отвечаю. Он бил и ногами, и руками, и скрутки в клинче было, ничего не предвещало беды».

Соперником Махачева в чемпионском бою станет бразилец Ренато Мойкано. Поединок состоится 19 января рано утром по московскому времени в Лос-Анджелесе.