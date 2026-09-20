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Арман Царукян вызвал на бой Марка Цукерберга после победы на турнире UFC 331

Царукян вызвал на бой Цукерберга после победы на турнире UFC 331

Павел Лопатко

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян прокомментировал победу над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Я приехал сюда, чтобы спасти этот город. Сегодня Лос-Анджелес будет веселиться. Я знал, что финиширую его. Первый локоть — от этого тренера, второй локоть — от этого тренера. Это должен быть титульный бой или Марк Цукерберг, я хочу подраться с тобой следующим», — сказал 29-летний Царуян в октагоне.

Также Царукян забрался на клетку и отпраздновал победу с главой UFC Даной Уайтом.

В профессиональных ММА у Царукяна 24 победы при 3 поражениях.

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Арман Царукян
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Царукян нокаутировал Руффи на турнире UFC 331
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