Царукян вызвал на бой Цукерберга после победы на турнире UFC 331

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян прокомментировал победу над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Я приехал сюда, чтобы спасти этот город. Сегодня Лос-Анджелес будет веселиться. Я знал, что финиширую его. Первый локоть — от этого тренера, второй локоть — от этого тренера. Это должен быть титульный бой или Марк Цукерберг, я хочу подраться с тобой следующим», — сказал 29-летний Царуян в октагоне.

Также Царукян забрался на клетку и отпраздновал победу с главой UFC Даной Уайтом.

В профессиональных ММА у Царукяна 24 победы при 3 поражениях.